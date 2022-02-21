Саакашвили вновь объявил голодовку

В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено пять уголовных дел, по двум из которых он уже приговорен в общей сложности к 9 годам лишения свободы. В начале 2018-го его заочно присудили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти также обвиняют Саакашвили в попытке госпереворота в связи с возвращением в страну.