Саакашвили вновь объявил голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в грузинской тюрьме, вновь объявил голодовку, сообщает «Спутник Грузия».
«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку. Эта голодовка — реакция на то, как этот режим обращается со мной и моими людьми, с нашими людьми», — сказал Саакашвили в ходе заседания в Тбилисском городском суде. В качестве цели голодовки экс-глава республики указал защиту своего здоровья. Свою прошлую голодовку он объявил 1 октября, она продлилась 50 дней.
«Мое требование – адекватное обеспечение защиты здоровья, как того требует консилиум Народного защитника и центра "Эмпатия", и я уверен, международные эксперты, если бы их запустили, сказали бы то же самое», — отметил он.
Политик был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально он находился в тюрьме города Рустави, оттуда его 8 ноября перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о здоровье. Грузинская оппозиция проводит акции протеста в столице страны и других городах с требованием госпитализировать его в гражданскую клинику.
В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено пять уголовных дел, по двум из которых он уже приговорен в общей сложности к 9 годам лишения свободы. В начале 2018-го его заочно присудили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти также обвиняют Саакашвили в попытке госпереворота в связи с возвращением в страну.