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Саакашвили вновь объявил голодовку

Ведомости

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в грузинской тюрьме, вновь объявил голодовку, сообщает «Спутник Грузия».

«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку. Эта голодовка — реакция на то, как этот режим обращается со мной и моими людьми, с нашими людьми», — сказал Саакашвили в ходе заседания в Тбилисском городском суде. В качестве цели голодовки экс-глава республики указал защиту своего здоровья. Свою прошлую голодовку он объявил 1 октября, она продлилась 50 дней.

«Мое требование – адекватное обеспечение защиты здоровья, как того требует консилиум Народного защитника и центра "Эмпатия", и я уверен, международные эксперты, если бы их запустили, сказали бы то же самое», — отметил он.

Политик был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально он находился в тюрьме города Рустави, оттуда его 8 ноября перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о здоровье. Грузинская оппозиция проводит акции протеста в столице страны и других городах с требованием госпитализировать его в гражданскую клинику.

В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено пять уголовных дел, по двум из которых он уже приговорен в общей сложности к 9 годам лишения свободы. В начале 2018-го его заочно присудили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти также обвиняют Саакашвили в попытке госпереворота в связи с возвращением в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных