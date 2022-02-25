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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах задержали вылет 27 рейсов и отменили 135 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания». Ранее Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства на границе с Украиной и ограничении работы южных аэропортов России до 2 марта из-за спецоперации в Донбассе.

По данным сервиса, в аэропорте «Внуково» задержано 11 и отменено 58 рейсов. В «Домодедово» также задержали 8 рейсов и отменили 16, а в «Шереметьево» 8 задержали и 61 рейс отменили. По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», был отменен один рейс до Таганрога компании Red Wings с вылетом в 9:30.

Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией в связи с высокой угрозой безопасности полетов.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России: в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничение будет действовать с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта.

В РЖД планируют увеличить количество поездов из южных городов России, в том числе из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи. Минтранс заявил о готовности вывезти всех желающих с юга России железнодорожным и автомобильным транспортом. В Ростуризме россиянам посоветовали отложить поездки в несколько южных регионов России до 2 марта.

Ранее по теме: Как операция на Украине повлияет на транспорт в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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