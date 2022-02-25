В аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов
По данным сервиса, в аэропорте «Внуково» задержано 11 и отменено 58 рейсов. В «Домодедово» также задержали 8 рейсов и отменили 16, а в «Шереметьево» 8 задержали и 61 рейс отменили. По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», был отменен один рейс до Таганрога компании Red Wings с вылетом в 9:30.
Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией в связи с высокой угрозой безопасности полетов.
24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России: в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничение будет действовать с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта.
В РЖД планируют увеличить количество поездов из южных городов России, в том числе из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи. Минтранс заявил о готовности вывезти всех желающих с юга России железнодорожным и автомобильным транспортом. В Ростуризме россиянам посоветовали отложить поездки в несколько южных регионов России до 2 марта.