В аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов

По данным сервиса, в аэропорте «Внуково» задержано 11 и отменено 58 рейсов. В «Домодедово» также задержали 8 рейсов и отменили 16, а в «Шереметьево» 8 задержали и 61 рейс отменили. По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», был отменен один рейс до Таганрога компании Red Wings с вылетом в 9:30.