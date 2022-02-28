Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу из-за фейков

26 февраля «РИА Новости» сообщили, что Twitter приостановил показ рекламы в России и на Украине, чтобы не отвлекать людей от информации об общественной безопасности. Также соцсеть приостановила рекомендации твитов от людей, на которых пользователь не подписан, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента. ТАСС ранее сообщил, что «Яндекс» начал предупреждать о возможных фейках при запросах, связанных с Украиной.