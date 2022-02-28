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Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу из-за фейков

Ведомости

Роскомнадзор выявил в рамках контекстной рекламы Google Ads недостоверные сообщения о якобы многочисленных жертвах среди российских военных и жителей Украины в ходе спецоперации в Донбассе, говорится на сайте ведомства. Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к таким сообщениям. 

«Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads», — говорится в сообщении.

Ведомство предупредило, что за распространение контекстной рекламы с недостоверной общественно значимой информацией владельцам сайтов и рекламных сетей грозит штраф до 5 млн руб. (ст. 13.15 КоАП). Ведомство будет блокировать такие ресурсы по требованию Генпрокуратуры, а материалы по нарушениям передавать в СК для привлечения владельцев ресурсов к уголовной ответственности.

26 февраля «РИА Новости» сообщили, что Twitter приостановил показ рекламы в России и на Украине, чтобы не отвлекать людей от информации об общественной безопасности. Также соцсеть приостановила рекомендации твитов от людей, на которых пользователь не подписан, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента. ТАСС ранее сообщил, что «Яндекс» начал предупреждать о возможных фейках при запросах, связанных с Украиной.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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