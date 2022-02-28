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Singapore Airlines прекратила полеты в Москву

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Авиакомпания Singapore Airlines объявила о прекращении с 28 февраля рейсов из Сингапура в Москву и обратно, передает «РИА Новости».

«Все авиарейсы между аэропортом "Чанги" в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются немедленно по опубликовании заявления по «операционным причинам», — пишет агентство.

27 февраля о закрытии всего воздушного пространства Евросоюза для российских авиакомпаний заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», – сказала она. Фон дер Ляйен также уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов.

Первыми среди европейских стран о закрытии воздушного пространства объявили 25 февраля Польша и Чехия, на следующий день аналогичные меры ввели Латвия и Эстония. 25 февраля Росавиация запретила британским самолетам входить в воздушное пространство России. Это стало ответной мерой на санкции, введенные правительством королевства против авиакомпании «Аэрофлот».

На прошлой неделе об отмене рейсов в Европу с 26 февраля по 13 марта также объявила компания S7. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Западные страны в ответ ввели против Москвы санкции.

Ранее по теме: Европа и Россия прервали прямое авиасообщение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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