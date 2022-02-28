Singapore Airlines прекратила полеты в Москву

27 февраля о закрытии всего воздушного пространства Евросоюза для российских авиакомпаний заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», – сказала она. Фон дер Ляйен также уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов.