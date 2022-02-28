Роскомнадзор потребовал от TikTok убрать из рекомендаций для детей ролики о Донбассе
Роскомнадзор направил уведомление социальной сети TikTok убрать из рекомендаций для детской аудитории видео о Донбассе и любой контент военной или политической направленности.
«В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Роскомнадзор потребовал от Google ограничить сообщения в Google Ads о якобы массовых жертвах среди российских военных на Украине и мирных жителей. В ведомстве предупредили, что будут блокировать нарушающие закон ресурсы по требованию Генпрокуратуры, а материалы по нарушениям передавать в СК для привлечения владельцев ресурсов к уголовной ответственности.
26 февраля Twitter сообщил, что приостановил показ рекламы в России и на Украине, чтобы не отвлекать людей от информации об общественной безопасности. Также соцсеть приостановила рекомендации твитов от людей, на которых пользователь не подписан, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента. «Яндекс» ранее сообщил, что начал предупреждать о возможных фейках при запросах, связанных с Украиной.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией на Украине США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России.