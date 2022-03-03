Песков прокомментировал закрытие «Эхо Москвы»

В ответ на вопрос о том, возможно ли восстановление работы радиостанции, представитель Кремля заявил: «если собственник посчитает это целесообразным, то безусловно». «Но опять же, еще раз повторяю, у любой радиостанции есть собственник и именно собственник принимает решение о продолжении или прекращении деятельности того или иного актива, в данном случае СМИ», — отметил он.