«Формула-1» расторгла контракт на проведение российского этапа
Руководство чемпионата мира по гонкам в классе «Формула-1» расторгло контракт с российской стороной на проведение Гран-при России, сообщает Reuters.
««Формула-1» больше не будет участвовать в гонках в России после расторжения контракта с промоутером Гран-при России», — пишет агентство.
Гран-при России в 2022 г. должно было состояться в сентябре в Сочи. Исключили российский этап из календаря чемпионата мира 25 февраля из-за военных действий России на Украине.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.