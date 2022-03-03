Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине
Верховная рада Украины одобрила закон о принудительном изъятии собственности российских физических и юридических лиц на территории страны. Об этом говорится на сайте украинского парламента.
«Принят закон об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», — следует из заявления.
О том, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития внес на рассмотрение закон о национализации российских активов, стало известно 2 марта. В заявлении комитета говорилось, что парламент рассмотрит вопрос о национализации всего имущества, объектов, средств российских эмитентов, которые находятся на территории Украины.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.