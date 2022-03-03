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Reuters сообщил о затонувшем эстонском судне у порта Одессы

Ведомости

Принадлежащий Эстонии грузовой корабль затонул рядом с портом Одессы в Черном море, сообщает Reuters. Экипаж судна включал четырех украинцев, одного гражданина России и одного белоруса.

«Судно в конце концов затонуло», — сказал управляющий директор таллиннского судоходного агентства Manager Vista Игорь Ильвес. «Двое члена экипажа находятся на плоту на воде, а еще четверо пропали без вести. Я не знаю, где они находятся в данный момент», — добавил он, предположив, что корабль мог быть подбит миной.

По его словам, членам экипажа никто не может помочь: украинская сторона не может выйти в море, так как оно «находится под контролем России».

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных