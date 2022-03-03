Reuters сообщил о затонувшем эстонском судне у порта Одессы
Принадлежащий Эстонии грузовой корабль затонул рядом с портом Одессы в Черном море, сообщает Reuters. Экипаж судна включал четырех украинцев, одного гражданина России и одного белоруса.
«Судно в конце концов затонуло», — сказал управляющий директор таллиннского судоходного агентства Manager Vista Игорь Ильвес. «Двое члена экипажа находятся на плоту на воде, а еще четверо пропали без вести. Я не знаю, где они находятся в данный момент», — добавил он, предположив, что корабль мог быть подбит миной.
По его словам, членам экипажа никто не может помочь: украинская сторона не может выйти в море, так как оно «находится под контролем России».
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.