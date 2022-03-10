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В России за сутки выявили 51 231 случай коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 51 231 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 100 000 случаев с начала марта. Скончались от COVID-19 за сутки 665 пациентов.

За весь период пандемии в России выявили 17 191 300 случаев заражения. 15 043 717 человек вылечились от COVID-19, 358 911 – умерли.

В Москве за сутки выявили 1215 случаев коронавируса – показатель не превышает уровень в 2000 случаев с 6 марта. 271 человек был госпитализирован за сутки с COVID-19, на ИВЛ находятся 205 пациентов.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Башкортостане – 2856 случаев, Санкт-Петербурге – 2402, Свердловской области – 2076, Нижегородской области – 1991, Челябинской области – 1963 случая.

По данным оперштаба на 4 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56%. Прививки первым компонентом вакцины сделали почти 88 млн человек, а полностью привились 84,1 млн россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных