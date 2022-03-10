В России за сутки выявили 51 231 случай коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 51 231 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 100 000 случаев с начала марта. Скончались от COVID-19 за сутки 665 пациентов.
За весь период пандемии в России выявили 17 191 300 случаев заражения. 15 043 717 человек вылечились от COVID-19, 358 911 – умерли.
В Москве за сутки выявили 1215 случаев коронавируса – показатель не превышает уровень в 2000 случаев с 6 марта. 271 человек был госпитализирован за сутки с COVID-19, на ИВЛ находятся 205 пациентов.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Башкортостане – 2856 случаев, Санкт-Петербурге – 2402, Свердловской области – 2076, Нижегородской области – 1991, Челябинской области – 1963 случая.
По данным оперштаба на 4 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56%. Прививки первым компонентом вакцины сделали почти 88 млн человек, а полностью привились 84,1 млн россиян.