Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России
Президент России Владимир Путин заверил в решении проблем, вызванных ростом спроса среди граждан на отдельные товары, в «спокойном режиме». В ходе совещания с членами правительства он выразил мнение, что люди «сориентируются» и поймут, что нет таких проблем, которые государство не могло бы решить.
«Ясно, что в такие моменты, конечно, всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров, но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы. Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить, их просто нет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
10 марта в исследовательском холдинге «Ромир» сообщили о росте недельных расходов россиян на фоне обвала курса рубля и введения новых западных санкций. В период с 28 февраля по 6 марта индекс недельных расходов составил 6978 руб. По сравнению с предшествующей неделей этот показатель вырос на 20,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 26,7%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5231 руб.) индекс недельных расходов оказался выше на 33,4%.
По данным Росстата, темпы роста инфляции в России с 26 февраля по 4 марта разогнались до 2,22%. Это рекордный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 г.