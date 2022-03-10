Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России

«Ясно, что в такие моменты, конечно, всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров, но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы. Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить, их просто нет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».