РФС продлил контракт с Карпиным до конца 2022 года

Карпин был назначен главным тренером российской сборной 23 июля 2021 г., сменив на этом посту Станислава Черчесова. Под руководством нового тренера российская национальная команда одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.