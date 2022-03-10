РФС продлил контракт с Карпиным до конца 2022 года
Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, сообщает пресс-служба организации.
«Валерий Карпин продолжит работу со сборной России. Российский футбольный союз и тренерский штаб национальной сборной страны договорились о продолжении сотрудничества до конца 2022 г.», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Помимо этого о назначении Карпина на должность главного тренера сообщил ФК «Ростов». РФС согласовал возможность совмещения Карпиным работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов».
Карпин был назначен главным тренером российской сборной 23 июля 2021 г., сменив на этом посту Станислава Черчесова. Под руководством нового тренера российская национальная команда одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.
Но 28 февраля на фоне начала военной операции на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решили отстранить российские клубы и сборные от участия во всех турнирах. В рамках квалификации к ЧМ-2022 российской сборной по футболу 24 марта предстояла встреча со сборной Польши, а в случае победы в этой игре — с командами Чехии или Швеции.
Решение FIFA и UEFA в РФС решили обжаловать. По мнению российской стороны, при принятии решения об отстранении российских команд две международные организации не располагали правовым основанием, нарушили основополагающие права РФС, в том числе право принимать участие в соревнованиях.
Российская организация настаивала на ускоренном порядке рассмотрения дела с целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших матчах. Однако 10 марта в службе коммуникаций РФС сообщили агентству ТАСС, что FIFA и UEFA отказались от ускоренного рассмотрения апелляций РФС.