В ООН выразили обеспокоенность решением Meta разрешить призывы к насилию
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено решением компании Meta по снятию запрета на публикации с призывами в отношении российских военных, сообщила представитель организации Элизабет Троссел.
«Это очень сложный вопрос, но он вызывает определенную обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права», — подчеркнула Троссел (цитата по ТАСС).
Она сообщила, что этот вопрос обсуждали ее коллеги, которые «работают в этой сфере». Они пообещали поднять этот вопрос перед Meta, пояснила она. Троссел призвала всех обратить внимание на потенциальный ущерб от этого решения, который может возникнуть из-за «отсутствия ясности» по поводу политики компании.
Ранее сегодня Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании сообщил, что Meta временно сняла запрет на публикацию в некоторых странах призывов к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине. По информации издания, такие призывы смогут публиковать пользователи из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.
В Meta отметили, что призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему недопустимы. При этом допускаются такие призывы по отношению к руководителям России и Белоруссии. Посольство России в Вашингтоне уже потребовало от американской стороны привлечь Meta к ответственности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал проверить информацию от Reuters и дождаться подтверждения. Если это случится, то Instagram вслед за Facebook может быть заблокирован на территории России, добавил представитель Кремля.
25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ. После начала специальной военной операции на Украине соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе. Позже интернет-регулятор полностью заблокировал доступ к социальной сети Facebook на территории России.