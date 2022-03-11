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Общество

В ООН выразили обеспокоенность решением Meta разрешить призывы к насилию

Ведомости

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено решением компании Meta по снятию запрета на публикации с призывами в отношении российских военных, сообщила представитель организации Элизабет Троссел.

«Это очень сложный вопрос, но он вызывает определенную обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права», — подчеркнула Троссел (цитата по ТАСС).

Она сообщила, что этот вопрос обсуждали ее коллеги, которые «работают в этой сфере». Они пообещали поднять этот вопрос перед Meta, пояснила она. Троссел призвала всех обратить внимание на потенциальный ущерб от этого решения, который может возникнуть из-за «отсутствия ясности» по поводу политики компании.

Ранее сегодня Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании сообщил, что Meta временно сняла запрет на публикацию в некоторых странах призывов к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине. По информации издания, такие призывы смогут публиковать пользователи из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.

В Meta отметили, что призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему недопустимы. При этом допускаются такие призывы по отношению к руководителям России и Белоруссии. Посольство России в Вашингтоне уже потребовало от американской стороны привлечь Meta к ответственности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал проверить информацию от Reuters и дождаться подтверждения. Если это случится, то Instagram вслед за Facebook может быть заблокирован на территории России, добавил представитель Кремля.

25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ. После начала специальной военной операции на Украине соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе. Позже интернет-регулятор полностью заблокировал доступ к социальной сети Facebook на территории России.

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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