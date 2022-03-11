В ООН выразили обеспокоенность решением Meta разрешить призывы к насилию

Она сообщила, что этот вопрос обсуждали ее коллеги, которые «работают в этой сфере». Они пообещали поднять этот вопрос перед Meta, пояснила она. Троссел призвала всех обратить внимание на потенциальный ущерб от этого решения, который может возникнуть из-за «отсутствия ясности» по поводу политики компании.