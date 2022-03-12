Глава Instagram назвал неправильным решение о блокировке соцсети в России
Решение о блокировке на территории России Instagram является неправильным, так как из-за него 80 млн пользователей в стране будут отрезаны друг от друга и остального мира, заявил глава соцсети Адам Моззери.
«В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрезает 80 млн человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны. Это неправильно», — написал Моззери в Twitter.
Роскомнадзор заблокирует сервис в полночь 14 марта. Ведомство сообщало, что решило дать пользователям Instagram дополнительное время для переноса данных в другие соцсети и уведомления своих контактов и подписчиков.
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.
В связи с решением Meta посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь компанию к ответственности.
Российские губернаторы и государственные органы начали массово закрывать свои официальные аккаунты в Instagram на фоне требования Генпрокуратуры признать владельца соцсети — компанию Meta — экстремистской организацией.
В частности, о закрытии своего аккаунта уже объявили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и другие. Помимо этого о закрытии аккаунтов в Instagram объявили мэр Москвы Сергей Собянин, Генпрокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел.