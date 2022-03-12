Глава Instagram назвал неправильным решение о блокировке соцсети в России

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.