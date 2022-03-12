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Общество

Глава Instagram назвал неправильным решение о блокировке соцсети в России

Ведомости

Решение о блокировке на территории России Instagram является неправильным, так как из-за него 80 млн пользователей в стране будут отрезаны друг от друга и остального мира, заявил глава соцсети Адам Моззери.

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрезает 80 млн человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны. Это неправильно», — написал Моззери в Twitter.

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Роскомнадзор заблокирует сервис в полночь 14 марта. Ведомство сообщало, что решило дать пользователям Instagram дополнительное время для переноса данных в другие соцсети и уведомления своих контактов и подписчиков.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.

В связи с решением Meta посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь компанию к ответственности.

Российские губернаторы и государственные органы начали массово закрывать свои официальные аккаунты в Instagram на фоне требования Генпрокуратуры признать владельца соцсети — компанию Meta — экстремистской организацией. 

В частности, о закрытии своего аккаунта уже объявили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и другие. Помимо этого о закрытии аккаунтов в Instagram объявили мэр Москвы Сергей Собянин, Генпрокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных