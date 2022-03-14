В России за сутки выявили 41 055 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 41 055 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 21 января. Скончались от COVID-19 за сутки 533 человека.
За весь период пандемии в России выявили 17 376 241 случай заражения. 15 585 650 пациентов вылечились от коронавируса с начала пандемии, 361 344 – скончались.
В Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса – показатель снижается третий день подряд. 169 человек госпитализировали за сутки с COVID-19, 44 пациента погибли.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Свердловской области – 2132 случая, Башкортостане – 1702, Санкт-Петербурге – 1547, Иркутской области – 1470, Пермском крае – 1307 случаев.
По данным оперштаба на 11 марта, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 53,6%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 88,3 млн россиян, а полностью привились 84,5 млн человек.