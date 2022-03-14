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В России за сутки выявили 41 055 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 41 055 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 21 января. Скончались от COVID-19 за сутки 533 человека.

За весь период пандемии в России выявили 17 376 241 случай заражения. 15 585 650 пациентов вылечились от коронавируса с начала пандемии, 361 344 – скончались.

В Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса – показатель снижается третий день подряд. 169 человек госпитализировали за сутки с COVID-19, 44 пациента погибли.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Свердловской области – 2132 случая, Башкортостане – 1702, Санкт-Петербурге – 1547, Иркутской области – 1470, Пермском крае – 1307 случаев.

По данным оперштаба на 11 марта, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 53,6%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 88,3 млн россиян, а полностью привились 84,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных