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«Роскосмос» пообещал вернуть на Землю американского астронавта

Ведомости

Экипаж корабля «Союз МС-19» по плану вернется на Землю 30 марта с американским астронавтом Марком Ванде Хаем на борту, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Ранее Daily Mail сообщила, что «Роскосмос» оставит Ванде Хая на МКС из-за санкций США в отношении России.

«Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым», — сообщили в «Роскосмосе» (цитата по «Интерфаксу»).

В корпорации отметили, что никогда не давали повода сомневаться в своей надежности, а безопасную работу экипажа на орбите Международной космической станции назвали своим приоритетом.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что проблемы с возвращением американского астронавта могут возникнуть из-за санкций США в отношении российской ракетно-космической отрасли. Вернуть астронавта на Землю должен был «Роскосмос». Сама госкорпорация ранее сообщала, что посадка «Союза МС-19» со Шкаплеровым, Дубовым и Ванде Хаем запланирована на 30 марта на 14:26 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных