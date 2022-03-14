«Роскосмос» пообещал вернуть на Землю американского астронавта
Экипаж корабля «Союз МС-19» по плану вернется на Землю 30 марта с американским астронавтом Марком Ванде Хаем на борту, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Ранее Daily Mail сообщила, что «Роскосмос» оставит Ванде Хая на МКС из-за санкций США в отношении России.
«Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым», — сообщили в «Роскосмосе» (цитата по «Интерфаксу»).
В корпорации отметили, что никогда не давали повода сомневаться в своей надежности, а безопасную работу экипажа на орбите Международной космической станции назвали своим приоритетом.
Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что проблемы с возвращением американского астронавта могут возникнуть из-за санкций США в отношении российской ракетно-космической отрасли. Вернуть астронавта на Землю должен был «Роскосмос». Сама госкорпорация ранее сообщала, что посадка «Союза МС-19» со Шкаплеровым, Дубовым и Ванде Хаем запланирована на 30 марта на 14:26 мск.