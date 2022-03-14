«Роскосмос» пообещал вернуть на Землю американского астронавта

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что проблемы с возвращением американского астронавта могут возникнуть из-за санкций США в отношении российской ракетно-космической отрасли. Вернуть астронавта на Землю должен был «Роскосмос». Сама госкорпорация ранее сообщала, что посадка «Союза МС-19» со Шкаплеровым, Дубовым и Ванде Хаем запланирована на 30 марта на 14:26 мск.