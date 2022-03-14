В Москве с 15 марта отменят масочный режим

Ношение масок и перчаток в столичном транспорте, в общественных и на рабочих местах стало обязательным с 12 мая 2020 г. С 30 июля 2021 г. требование в отношении перчаток было отменено. С 3 марта 2022 г. в Москве отменили использование QR-кодов и сняли значительную часть ограничений на посещение объектов общепита, театров, музеев, а также прочих культурных и спортивных мероприятий. Домашний режим для жителей города старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного стал рекомендательным.