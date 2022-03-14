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Общество

В Москве с 15 марта отменят масочный режим

Ведомости

Со вторника, 15 марта, в Москве отменяется обязательный масочный режим, который был введен в качестве профилактической меры для защиты от заражения COVID-19. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т. п.», — заявил Собянин. Он добавил, что новые послабления поддержат бизнес в условиях новых западных санкций.

Отмечается, что решение принято в связи со «стабильным улучшением» эпидемиологической ситуации в городе. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом и уровень госпитализаций в Москве снизились на 40%. За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 169 человек с COVID-19. 

Ношение масок и перчаток в столичном транспорте, в общественных и на рабочих местах стало обязательным с 12 мая 2020 г. С 30 июля 2021 г. требование в отношении перчаток было отменено. С 3 марта 2022 г. в Москве отменили использование QR-кодов и сняли значительную часть ограничений на посещение объектов общепита, театров, музеев, а также прочих культурных и спортивных мероприятий. Домашний режим для жителей города старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного стал рекомендательным.

С 28 февраля в Москве была отменена блокировка транспортных карт для горожан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, утратило силу требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы: из обязательного режима оно переведено в рекомендательный.

В начале марта Роспотребнадзор обновил эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма и снижения заболеваемости. В частности, ведомство рекомендовало только сохранять масочный режим в закрытых помещениях и соблюдать усиленный режим дезинфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных