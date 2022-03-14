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TJ сообщил о блокировке своего сайта Роскомнадзором

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ресурса TJ из-за распространения недостоверной информации о военной операции на Украине, заявляет само издание.

«Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры РФ от 27 февраля. Ведомство сообщило, что в материалах TJ нашли фейки о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. Мы не знаем, что это за публикации», — говорится в сообщении TJ.

Издание также приводит данные сервиса GlobalCheck, согласно которым сайт TJ заблокирован на территории России.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о деятельности российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае если нарушение повлекло тяжкие последствия).

Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), издания «7x7», доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом).

Также по решению Генпрокуратуры ведомство ограничило доступ к сайту «Медузы» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом). В числе последних Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Голос» (признан иноагентом), Colta и «Важные истории» (признан иноагентом и нежелательной организацией).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных