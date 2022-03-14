TJ сообщил о блокировке своего сайта Роскомнадзором

«Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры РФ от 27 февраля. Ведомство сообщило, что в материалах TJ нашли фейки о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. Мы не знаем, что это за публикации», — говорится в сообщении TJ.