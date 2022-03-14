В Москве арестовали гражданина РФ по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Абрамова Ю.Н. по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает «Интерфакс».
«Постановлением суда от 2 марта в отношении Абрамова Ю.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщил собеседник агентства в суде.
Наказание по обвинению предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф «секретно». В суде подробностей обвинения не уточнили.