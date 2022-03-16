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Роскачество предупредило о мошеннических сайтах по проверке банковских карт

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В интернете начали появляться мошеннические ресурсы по проверке данных банковских карт на утечку. Их активно рекламируют в соцсетях и Telegram-каналах, сообщило Роскачество. Такие сайты начали появляться после публикации в СМИ, что мошенники слили в даркнет данные более 100 000 российских банковских карт.

«После публикаций в СМИ о том, что злоумышленники слили в даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт, в интернете начали появляться мошеннические сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы. Реклама подобных сервисов идет активно в социальных сетях и Телеграм-каналах», — говорится в сообщении. Такую рекламу получают не только владельцы сообществ и групп о финансах, но и пользователи, которые не знакомы с банковскими терминами.

Такие ресурсы предлагают ввести данные карт, чтобы якобы проверить, не попали ли они к злоумышленникам. После ввода платежных данных владелец карт может просто передать мошенникам свои данные, а может и потерять деньги. В Роскачестве уточнили, что единого официального сервиса по проверке банковских карт не существует. Все подобные сервисы в сети являются мошенническими.

За последние несколько дней на теневых форумах были выложены данные более 100 000 карт клиентов российских банков, писал «Коммерсантъ». По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, за последние дни в интернете появилось как минимум одно объявление о продаже 100 000 записей российских банковских карт, однако позднее его удалили. При этом в Infosecurity утверждают, что данные карт были опубликованы открыто, на безвозмездной основе.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал об утечке данных более 100 000 карт российских банков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных