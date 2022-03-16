Роскачество предупредило о мошеннических сайтах по проверке банковских карт
В интернете начали появляться мошеннические ресурсы по проверке данных банковских карт на утечку. Их активно рекламируют в соцсетях и Telegram-каналах, сообщило Роскачество. Такие сайты начали появляться после публикации в СМИ, что мошенники слили в даркнет данные более 100 000 российских банковских карт.
«После публикаций в СМИ о том, что злоумышленники слили в даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт, в интернете начали появляться мошеннические сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы. Реклама подобных сервисов идет активно в социальных сетях и Телеграм-каналах», — говорится в сообщении. Такую рекламу получают не только владельцы сообществ и групп о финансах, но и пользователи, которые не знакомы с банковскими терминами.
Такие ресурсы предлагают ввести данные карт, чтобы якобы проверить, не попали ли они к злоумышленникам. После ввода платежных данных владелец карт может просто передать мошенникам свои данные, а может и потерять деньги. В Роскачестве уточнили, что единого официального сервиса по проверке банковских карт не существует. Все подобные сервисы в сети являются мошенническими.
За последние несколько дней на теневых форумах были выложены данные более 100 000 карт клиентов российских банков, писал «Коммерсантъ». По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, за последние дни в интернете появилось как минимум одно объявление о продаже 100 000 записей российских банковских карт, однако позднее его удалили. При этом в Infosecurity утверждают, что данные карт были опубликованы открыто, на безвозмездной основе.