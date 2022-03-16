Роскачество предупредило о мошеннических сайтах по проверке банковских карт

«После публикаций в СМИ о том, что злоумышленники слили в даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт, в интернете начали появляться мошеннические сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы. Реклама подобных сервисов идет активно в социальных сетях и Телеграм-каналах», — говорится в сообщении. Такую рекламу получают не только владельцы сообществ и групп о финансах, но и пользователи, которые не знакомы с банковскими терминами.