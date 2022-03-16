Вьетнам вернул безвизовый въезд для россиян на 15 дней
Правительство Вьетнама отменило визовый въезд для россиян, сообщила пресс-служба правительства. Власти вернули возможность посетить страну без визы на 15 дней. С весны 2020 г. у туристов не было такой возможности из-за ситуации с COVID-19.
Согласно постановлению, россияне смогут пребывать в стране без визы в течение 15 дней. Безвизовый режим введен на три года — с 15 марта 2022 г. до 14 марта 2025 г., впоследствии будет рассматриваться вопрос о его продлении. Помимо этого визы были отменены для граждан Белоруссии, Германии, Франции, Великобритании, Испании и др.
Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом с 27 января 2021 г. На тот момент россияне могли въезжать во Вьетнам по рабочей визе в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров. В феврале текущего года власти страны смягчили въезд для россиян, и был разрешен въезд невакцинированным, но переболевшим коронавирусом туристам.
За последние сутки в России зарегистрировали 36 678 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 19 января. Скончались от COVID-19 за сутки 558 пациентов. За период пандемии в России выявили 17 412 919 заболевших. Вылечились от коронавируса 15 704 022 пациента, умерли от него 361 902 человека.