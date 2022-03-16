Вьетнам вернул безвизовый въезд для россиян на 15 дней

Согласно постановлению, россияне смогут пребывать в стране без визы в течение 15 дней. Безвизовый режим введен на три года — с 15 марта 2022 г. до 14 марта 2025 г., впоследствии будет рассматриваться вопрос о его продлении. Помимо этого визы были отменены для граждан Белоруссии, Германии, Франции, Великобритании, Испании и др.