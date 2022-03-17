Рогозин анонсировал российскую экспедицию на Марс после отмены миссии ExoMars
Россия подготовит собственную исследовательскую экспедицию на Марс после отказа европейской стороны от продолжения реализации миссии ExoMars, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
17 марта Европейское космическое агентство (ЕКА) признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Это решение глава российской корпорации назвал «очень горьким для всех энтузиастов космоса». По его словам, миссия на Марс, планировавшаяся в сентябре 2022 г., отменена.
Первая миссия была выведена в космос в 2016 г., в ее состав вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Вторую миссию, для которой Россия должна была предоставить ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin, изначально планировалось запустить в 2018 г., однако она была перенесена сначала на 2020, а затем, в том числе из-за пандемии, на сентябрь 2022-го.