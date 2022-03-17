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Рогозин анонсировал российскую экспедицию на Марс после отмены миссии ExoMars

Ведомости

Россия подготовит собственную исследовательскую экспедицию на Марс после отказа европейской стороны от продолжения реализации миссии ExoMars, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

17 марта Европейское космическое агентство (ЕКА) признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Это решение глава российской корпорации назвал «очень горьким для всех энтузиастов космоса». По его словам, миссия на Марс, планировавшаяся в сентябре 2022 г., отменена.

Первая миссия была выведена в космос в 2016 г., в ее состав вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Вторую миссию, для которой Россия должна была предоставить ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin, изначально планировалось запустить в 2018 г., однако она была перенесена сначала на 2020, а затем, в том числе из-за пандемии, на сентябрь 2022-го.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных