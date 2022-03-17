Рогозин анонсировал российскую экспедицию на Марс после отмены миссии ExoMars

Первая миссия была выведена в космос в 2016 г., в ее состав вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Вторую миссию, для которой Россия должна была предоставить ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin, изначально планировалось запустить в 2018 г., однако она была перенесена сначала на 2020, а затем, в том числе из-за пандемии, на сентябрь 2022-го.