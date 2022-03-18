Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково»
Аркадий Дворкович решил уйти с должности председателя фонда «Сколково», следует из публикации на сайте фонда.
«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия Председателя Фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», — говорится в сообщении.
«Сколково всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — заявил Дворкович в обращении к сотрудникам.
Дворкович занимал пост председателя фонда «Сколково» с 2018 г. Он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны и возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Дворкович работал в правительстве с 2000 г., сперва будучи советником министра экономического развития и торговли РФ, а после его замом. С 2004 г. начальник Экспертного управления президента России, С 2008 г. — помощник президента.
16 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково». Таким образом в партии отреагировали на высказывания Дворковича на тему спецоперации российских войск на Украине в западных СМИ. 15 марта он в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.
Позже Дворкович выступил с новым заявлением, в котором заявил, что «искреннее гордится мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу». «Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет. Считал и считаю, что войны — это абсолютное зло», — передала РБК слова Дворковича пресс-служба «Сколково».