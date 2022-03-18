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Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково»

Ведомости

Аркадий Дворкович решил уйти с должности председателя фонда «Сколково», следует из публикации на сайте фонда.

«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия Председателя Фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», — говорится в сообщении.

«Сколково всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — заявил Дворкович в обращении к сотрудникам.

Два источника РБК, близких к фонду, сообщили, что его место может занять Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления «Сколково».

Дворкович занимал пост председателя фонда «Сколково» с 2018 г. Он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны и возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Дворкович работал в правительстве с 2000 г., сперва будучи советником министра экономического развития и торговли РФ, а после его замом. С 2004 г. начальник Экспертного управления президента России, С 2008 г. — помощник президента.

16 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково». Таким образом в партии отреагировали на высказывания Дворковича на тему спецоперации российских войск на Украине в западных СМИ. 15 марта он в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.

Позже Дворкович выступил с новым заявлением, в котором заявил, что «искреннее гордится мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу». «Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет. Считал и считаю, что войны — это абсолютное зло», — передала РБК слова Дворковича пресс-служба «Сколково».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных