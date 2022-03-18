Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково»

Дворкович занимал пост председателя фонда «Сколково» с 2018 г. Он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны и возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Дворкович работал в правительстве с 2000 г., сперва будучи советником министра экономического развития и торговли РФ, а после его замом. С 2004 г. начальник Экспертного управления президента России, С 2008 г. — помощник президента.