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Общество

В России разрешили сделки с недвижимостью нерезидентам из «недружественных стран»

Ведомости

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила россиянам заключать сделки купли-продажи недвижимости с гражданами стран, недружественных России, сообщил Минфин.

Деньги по таким сделкам будут зачислены на рублевый счет иностранца в российском банке. Также резиденты смогут заключать договоры участия в долевом строительстве и исполнять обязательства по таким договорам, заключенным с иностранными гражданами.

Особый порядок ряда сделок резидентов с иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, введен со 2 марта. Инвесторы из этих стран должны будут получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям для получения кредитов и займов в рублях, а также совершения сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества.

7 марта правительство расширило перечень недружественных стран из-за санкций. К США и Чехии добавились Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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