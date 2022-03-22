В России разрешили сделки с недвижимостью нерезидентам из «недружественных стран»

Особый порядок ряда сделок резидентов с иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, введен со 2 марта. Инвесторы из этих стран должны будут получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям для получения кредитов и займов в рублях, а также совершения сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества.