В России разрешили сделки с недвижимостью нерезидентам из «недружественных стран»
Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила россиянам заключать сделки купли-продажи недвижимости с гражданами стран, недружественных России, сообщил Минфин.
Деньги по таким сделкам будут зачислены на рублевый счет иностранца в российском банке. Также резиденты смогут заключать договоры участия в долевом строительстве и исполнять обязательства по таким договорам, заключенным с иностранными гражданами.
Особый порядок ряда сделок резидентов с иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, введен со 2 марта. Инвесторы из этих стран должны будут получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям для получения кредитов и займов в рублях, а также совершения сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества.
7 марта правительство расширило перечень недружественных стран из-за санкций. К США и Чехии добавились Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.