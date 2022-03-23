Газета
Бизнес

РБК сообщил о нехватке импортных жаропонижающих для детей

Ведомости

Предложение импортных жаропонижающих и обезболивающих в виде сиропов для детей в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах значительно сократилось, сообщил РБК. Речь идет о препарате «Эффералган» французской Upsa, «Панадол» британской Glaxosmithkline и «Нурофене для детей» от британской Reckitt Benckiser.

По данным сервиса «ГИС Аптеки», в Московском регионе 9710 аптек, однако «Эффералган для детей» во флаконе 90 мл есть в 290 аптеках, «Панадол детский» в формате суспензии 100 мл — в 36 аптеках, «Нурофен для детей» в разных дозировках — в 174. На маркетплейсе Apteka.ru нет всех трех препаратов, на «Сбер Еаптека» нет «Нурофена» и «Панадола».

Издание направило запросы в сеть аптек «36.6» и крупнейшим дистрибуторам — «Пульс» и «Катрен». Гендиректор дистрибутора «Протек» Дмитрий Погребинский заявил изданию, что компания не фиксирует у себя дефицита импортных жаропонижающих. В «Сбер Еаптека» отказались от комментариев.

По данным аналитиков DSM Group за 2021 г., в рознице среди импортных препаратов парацетамола и ибупрофена в форме сиропов детские препараты «Нурофен», «Эффералган» и «Панадол» занимали 98% рынка, на «Нурофен» приходилось 92,6% продаж. За первые десять недель этого года розничные продажи иностранных препаратов парацетамола и ибупрофена в виде сиропов выросли более чем на 40% и в денежном, и в количественном выражении. С 28 февраля по 6 марта в России было куплено более 484 000 упаковок обоих лекарств, а в 2021 г. — 244 000 упаковок. С 7 по 13 марта россияне купили более 366 000 упаковок лекарств, а за тот же период прошлого года — 208 000. Показатели этих двух недель выросли наиболее сильно.

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка. В справочной по наличию лекарств «Инфолек», а также крупнейших интернет-аптек Apteka.ru и «Здравсити» ранее сообщали, что в московских аптеках заканчиваются иностранные лекарства постоянного применения и их российские аналоги, используемые больными с гипотиреозом и эпилепсией.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать больших запасов лекарств. По его данным, последние три недели в России массово скупают медикаменты. Причиной ажиотажа министр назвал «фейки и недостоверную информацию по ряду препаратов», писал «Интерфакс». Все фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки, подчеркнул он. Ситуация на рынке стабильна.

Ранее по теме: В московских аптеках заканчиваются лекарства для терапии болезни щитовидной железы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных