РБК сообщил о нехватке импортных жаропонижающих для детей
Предложение импортных жаропонижающих и обезболивающих в виде сиропов для детей в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах значительно сократилось, сообщил РБК. Речь идет о препарате «Эффералган» французской Upsa, «Панадол» британской Glaxosmithkline и «Нурофене для детей» от британской Reckitt Benckiser.
По данным сервиса «ГИС Аптеки», в Московском регионе 9710 аптек, однако «Эффералган для детей» во флаконе 90 мл есть в 290 аптеках, «Панадол детский» в формате суспензии 100 мл — в 36 аптеках, «Нурофен для детей» в разных дозировках — в 174. На маркетплейсе Apteka.ru нет всех трех препаратов, на «Сбер Еаптека» нет «Нурофена» и «Панадола».
По данным аналитиков DSM Group за 2021 г., в рознице среди импортных препаратов парацетамола и ибупрофена в форме сиропов детские препараты «Нурофен», «Эффералган» и «Панадол» занимали 98% рынка, на «Нурофен» приходилось 92,6% продаж. За первые десять недель этого года розничные продажи иностранных препаратов парацетамола и ибупрофена в виде сиропов выросли более чем на 40% и в денежном, и в количественном выражении. С 28 февраля по 6 марта в России было куплено более 484 000 упаковок обоих лекарств, а в 2021 г. — 244 000 упаковок. С 7 по 13 марта россияне купили более 366 000 упаковок лекарств, а за тот же период прошлого года — 208 000. Показатели этих двух недель выросли наиболее сильно.
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка. В справочной по наличию лекарств «Инфолек», а также крупнейших интернет-аптек Apteka.ru и «Здравсити» ранее сообщали, что в московских аптеках заканчиваются иностранные лекарства постоянного применения и их российские аналоги, используемые больными с гипотиреозом и эпилепсией.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать больших запасов лекарств. По его данным, последние три недели в России массово скупают медикаменты. Причиной ажиотажа министр назвал «фейки и недостоверную информацию по ряду препаратов», писал «Интерфакс». Все фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки, подчеркнул он. Ситуация на рынке стабильна.