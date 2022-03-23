РБК сообщил о нехватке импортных жаропонижающих для детей

По данным аналитиков DSM Group за 2021 г., в рознице среди импортных препаратов парацетамола и ибупрофена в форме сиропов детские препараты «Нурофен», «Эффералган» и «Панадол» занимали 98% рынка, на «Нурофен» приходилось 92,6% продаж. За первые десять недель этого года розничные продажи иностранных препаратов парацетамола и ибупрофена в виде сиропов выросли более чем на 40% и в денежном, и в количественном выражении. С 28 февраля по 6 марта в России было куплено более 484 000 упаковок обоих лекарств, а в 2021 г. — 244 000 упаковок. С 7 по 13 марта россияне купили более 366 000 упаковок лекарств, а за тот же период прошлого года — 208 000. Показатели этих двух недель выросли наиболее сильно.