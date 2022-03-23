Адреса и данные о тратах клиентов «Яндекс.Еды» опубликовали в сети

Роскомназдор ограничил доступ к ресурсу, сообщили в организации. Служба безопасности «Яндекс.Еды» сообщила об утечке данных еще 1 марта. В компании заявили, что это произошло по вине одного из сотрудников. При этом банковские, платежные и регистрационные данные пользователей (логины и пароли) затронуты не были, заверили в пресс-службе. В компании сообщили «Интерфаксу», что новых утечек с 1 марта не было.