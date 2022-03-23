Адреса и данные о тратах клиентов «Яндекс.Еды» опубликовали в сети
В интернете появился сайт с данными клиентов «Яндекс.Еды», где указаны телефоны, имена и адреса клиентов, адрес электронной почты и общая сумма потраченных средств за полгода.
«После начала военной спецоперации России на Украине, в результате массовых кибер атак на веб ресурсы РФ множество личных данных было незаконно выложено в сеть. Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен!» — говорится на сайте (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам создателей карты, всего на ней представлено около 8 млн адресов, которые разделены на 58 000 зон. На сайте говорится, что можно позвонить по указанному номеру телефона и попросить удалить свои данные из базы. Корреспондент «Ведомостей» обнаружил свои данные в базе, использующиеся при заказе в сервисе «Яндекс.Еда».
Роскомназдор ограничил доступ к ресурсу, сообщили в организации. Служба безопасности «Яндекс.Еды» сообщила об утечке данных еще 1 марта. В компании заявили, что это произошло по вине одного из сотрудников. При этом банковские, платежные и регистрационные данные пользователей (логины и пароли) затронуты не были, заверили в пресс-службе. В компании сообщили «Интерфаксу», что новых утечек с 1 марта не было.