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Адреса и данные о тратах клиентов «Яндекс.Еды» опубликовали в сети

Ведомости

В интернете появился сайт с данными клиентов «Яндекс.Еды», где указаны телефоны, имена и адреса клиентов, адрес электронной почты и общая сумма потраченных средств за полгода.

«После начала военной спецоперации России на Украине, в результате массовых кибер атак на веб ресурсы РФ множество личных данных было незаконно выложено в сеть. Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен!» — говорится на сайте (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам создателей карты, всего на ней представлено около 8 млн адресов, которые разделены на 58 000 зон. На сайте говорится, что можно позвонить по указанному номеру телефона и попросить удалить свои данные из базы. Корреспондент «Ведомостей» обнаружил свои данные в базе, использующиеся при заказе в сервисе «Яндекс.Еда».

Роскомназдор ограничил доступ к ресурсу, сообщили в организации. Служба безопасности «Яндекс.Еды» сообщила об утечке данных еще 1 марта. В компании заявили, что это произошло по вине одного из сотрудников. При этом банковские, платежные и регистрационные данные пользователей (логины и пароли) затронуты не были, заверили в пресс-службе. В компании сообщили «Интерфаксу», что новых утечек с 1 марта не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных