Мурашко рекомендовал продолжать носить маски после отмены этого требования

Послабления введены на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Суточный прирост количества зараженных падает с начала февраля — после того, как 11 февраля был достигнут пик в 203 949 заболевших. По данным оперштаба на 24 марта, за последние 24 часа коронавирус выявили у 25 387 граждан — это минимум с 14 января. Умерли 418 пациентов с COVID-19.