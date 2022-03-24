Мурашко рекомендовал продолжать носить маски после отмены этого требования
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал гражданам продолжать носить маски, несмотря на то, что некоторые регионы ранее отменили это требование.
«Сегодня 480 000 пациентов получают медицинскую помощь в медицинских организациях, поэтому все-таки сохранение масочного режима мы рекомендуем», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
В ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья Мурашко сообщил о «беспрецедентном» количестве пациентов с COVID-19, одновременно находящихся под наблюдением врачей в момент подъема заболеваемости. На пике число таковых достигало 2,8 млн человек.
Амбулаторную помощь в 2021 г. получили 13,6 млн россиян, стационарную — 4,4 млн, добавил Мурашко. Объем расходов системы обязательного медицинского страхования составил в прошлом году 525 млрд руб.
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России в октябре 2020 г. С 15 марта этого года мэр Москвы Сергей Собянин отменил необходимость соблюдения данного требования в столице. Его примеру последовали власти Подмосковья. Также о снятии всех коронавирусных ограничений объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Послабления введены на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Суточный прирост количества зараженных падает с начала февраля — после того, как 11 февраля был достигнут пик в 203 949 заболевших. По данным оперштаба на 24 марта, за последние 24 часа коронавирус выявили у 25 387 граждан — это минимум с 14 января. Умерли 418 пациентов с COVID-19.
В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 17,7 млн россиян, из которых 16,5 млн выздоровели, 366 220 скончались. Сейчас COVID-19 болеют 839 890 граждан.