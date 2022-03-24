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Мурашко рекомендовал продолжать носить маски после отмены этого требования

Ведомости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал гражданам продолжать носить маски, несмотря на то, что некоторые регионы ранее отменили это требование. 

«Сегодня 480 000 пациентов получают медицинскую помощь в медицинских организациях, поэтому все-таки сохранение масочного режима мы рекомендуем», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

В ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья Мурашко сообщил о «беспрецедентном» количестве пациентов с COVID-19, одновременно находящихся под наблюдением врачей в момент подъема заболеваемости. На пике число таковых достигало 2,8 млн человек. 

Амбулаторную помощь в 2021 г. получили 13,6 млн россиян, стационарную — 4,4 млн, добавил Мурашко. Объем расходов системы обязательного медицинского страхования составил в прошлом году 525 млрд руб.

Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России в октябре 2020 г. С 15 марта этого года мэр Москвы Сергей Собянин отменил необходимость соблюдения данного требования в столице. Его примеру последовали власти Подмосковья. Также о снятии всех коронавирусных ограничений объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Послабления введены на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Суточный прирост количества зараженных падает с начала февраля — после того, как 11 февраля был достигнут пик в 203 949 заболевших. По данным оперштаба на 24 марта, за последние 24 часа коронавирус выявили у 25 387 граждан — это минимум с 14 января. Умерли 418 пациентов с COVID-19.

В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 17,7 млн россиян, из которых 16,5 млн выздоровели, 366 220 скончались. Сейчас COVID-19 болеют 839 890 граждан.  

Ранее по теме: В Москве с 15 марта отменят масочный режим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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