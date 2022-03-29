Шойгу: в ходе весеннего призыва срочников не будут направлять в горячие точки
Россиян, которых отправят на срочную военную службу этой весной, не будут направлять в горячие точки, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Военный призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.
«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что все срочники, которых призвали весной прошлого года, по истечении срока службы будут уволены в запас и отправятся домой.
Шойгу рассказал, что военная служба большинства россиян, которых призовут в армию этой весной, начнется с профподготовки, которая продлится три-пять месяцев. В этом году в армию пойдут 134 500 человек — меньше, чем в весенний призыв прошлого года, добавил министр.
8 марта президент России Владимир Путин исключил участие призывников в операции на Украине. Президент заверил, что в операции участвуют только профессиональные военные, отправлять на Украину призывников не планируется.
На следующий день Минобороны сообщило об обнаружении фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона», утверждал Конашенков. Тогда же Минобороны заявило о выводе практически всех солдат-срочников с территории Украины. Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации.