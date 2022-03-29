Шойгу: в ходе весеннего призыва срочников не будут направлять в горячие точки

На следующий день Минобороны сообщило об обнаружении фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона», утверждал Конашенков. Тогда же Минобороны заявило о выводе практически всех солдат-срочников с территории Украины. Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации.