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Шойгу: в ходе весеннего призыва срочников не будут направлять в горячие точки

Ведомости

Россиян, которых отправят на срочную военную службу этой весной, не будут направлять в горячие точки, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Военный призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что все срочники, которых призвали весной прошлого года, по истечении срока службы будут уволены в запас и отправятся домой.

Шойгу рассказал, что военная служба большинства россиян, которых призовут в армию этой весной, начнется с профподготовки, которая продлится три-пять месяцев. В этом году в армию пойдут 134 500 человек — меньше, чем в весенний призыв прошлого года, добавил министр.

8 марта президент России Владимир Путин исключил участие призывников в операции на Украине. Президент заверил, что в операции участвуют только профессиональные военные, отправлять на Украину призывников не планируется.

На следующий день Минобороны сообщило об обнаружении фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона», утверждал Конашенков. Тогда же Минобороны заявило о выводе практически всех солдат-срочников с территории Украины. Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации.

Ранее по теме: Минобороны опровергло вызов россиян из запаса в военкоматы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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