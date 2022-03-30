АТОР предупредила россиян о невозможности поехать во Францию в туристических целях
Граждане России не смогут поехать во Францию с туристическими целями, несмотря на сообщение генерального консульства страны о возобновлении выдачи виз, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В заявлении говорится, что получение визы не дает права на автоматический въезд во Францию. «Поскольку Франция относит Россию к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 («оранжевая» зона), то въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) вакциной или у него есть веские основания», — подчеркнули в пресс-службе.
Туризм не входит в список веских причин, дающих право на въезд во Францию, поэтому непривитым или привитым российскими вакцинами туристам получить туристическую визу во Францию можно, но поехать, например, в Париж или Ниццу на отдых официально по-прежнему нельзя, добавили в АТОР.
Помимо этого прямых рейсов из России во Францию нет. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС из-за начала военной операции на Украине. 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в число которых вошла и Франция. Добираться до Парижа можно только со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде.
Ранее сегодня генеральное консульство Франции в Москве объявило, что страна возобновит выдачу туристических виз гражданам России с 1 апреля. С 29 марта Франция возобновила выдачу виз для ряда категорий граждан России. В частности, ее могут получить родственники французских граждан, студенты, прибывающие на учебу во Францию, а также обладатели виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.