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Общество

АТОР предупредила россиян о невозможности поехать во Францию в туристических целях

Ведомости

Граждане России не смогут поехать во Францию с туристическими целями, несмотря на сообщение генерального консульства страны о возобновлении выдачи виз, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). 

В заявлении говорится, что получение визы не дает права на автоматический въезд во Францию. «Поскольку Франция относит Россию к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 («оранжевая» зона), то въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) вакциной или у него есть веские основания», — подчеркнули в пресс-службе.

Туризм не входит в список веских причин, дающих право на въезд во Францию, поэтому непривитым или привитым российскими вакцинами туристам получить туристическую визу во Францию можно, но поехать, например, в Париж или Ниццу на отдых официально по-прежнему нельзя, добавили в АТОР. 

Помимо этого прямых рейсов из России во Францию нет. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС из-за начала военной операции на Украине. 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в число которых вошла и Франция. Добираться до Парижа можно только со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде. 

Ранее сегодня генеральное консульство Франции в Москве объявило, что страна возобновит выдачу туристических виз гражданам России с 1 апреля. С 29 марта Франция возобновила выдачу виз для ряда категорий граждан России. В частности, ее могут получить родственники французских граждан, студенты, прибывающие на учебу во Францию, а также обладатели виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.

Ранее по теме: Франция возобновляет выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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