АТОР предупредила россиян о невозможности поехать во Францию в туристических целях

Помимо этого прямых рейсов из России во Францию нет. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС из-за начала военной операции на Украине. 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в число которых вошла и Франция. Добираться до Парижа можно только со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде.