Умер личный фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье
Французский фотограф Патрик Демаршелье скончался 31 марта в возрасте 78 лет, сообщили его близкие на его странице в соцсетях.
«Мы с большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 г. в возрасте 78 лет. У него остались жена Миа, трое сыновей — Густав, Артур, Виктор и трое внуков», — говорится в сообщении. Причины смерти не называются.
Патрик Демаршелье начал карьеру фотографа в 1960-х, некоторое время был ассистентом у известного фотографа Ханса Фойрера. В 1975 г. он переехал из Франции в США, где сотрудничал с такими журналами, как Elle, Marie Claire и Glamour, GQ, Rolling Stone, Vogue, Harper's Bazaar и Vanity Fair, а также занимался съемкой рекламных кампаний для Chanel, Dior, Louis Vuitton, Versace, Calvin Klein, Yves Saint Laurent и других брендов.
Среди его моделей оказывались различные знаменитости, включая Мадонну, Хиллари Клинтон, Энтони Хопкинса и Кейт Мосс. Принцесса Диана настолько восхищалась его работами, что в 1989 г. заказала у него фотосессию со своими сыновьями Уильямом и Гарри. Француз стал первым фотографом небританского происхождения, которому официально позволили снимать королевскую семью. Он стал личным фотографом британской принцессы Дианы и считался ее другом. В 2005 и 2008 гг. он также работал над календарем Pirelli.