Умер личный фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье

Среди его моделей оказывались различные знаменитости, включая Мадонну, Хиллари Клинтон, Энтони Хопкинса и Кейт Мосс. Принцесса Диана настолько восхищалась его работами, что в 1989 г. заказала у него фотосессию со своими сыновьями Уильямом и Гарри. Француз стал первым фотографом небританского происхождения, которому официально позволили снимать королевскую семью. Он стал личным фотографом британской принцессы Дианы и считался ее другом. В 2005 и 2008 гг. он также работал над календарем Pirelli.