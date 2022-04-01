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Умер личный фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье

Ведомости

Французский фотограф Патрик Демаршелье скончался 31 марта в возрасте 78 лет, сообщили его близкие на его странице в соцсетях.

«Мы с большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 г. в возрасте 78 лет. У него остались жена Миа, трое сыновей — Густав, Артур, Виктор и трое внуков», — говорится в сообщении. Причины смерти не называются.

Патрик Демаршелье начал карьеру фотографа в 1960-х, некоторое время был ассистентом у известного фотографа Ханса Фойрера. В 1975 г. он переехал из Франции в США, где сотрудничал с такими журналами, как Elle, Marie Claire и Glamour, GQ, Rolling Stone, Vogue, Harper's Bazaar и Vanity Fair, а также занимался съемкой рекламных кампаний для Chanel, Dior, Louis Vuitton, Versace, Calvin Klein, Yves Saint Laurent и других брендов.

Среди его моделей оказывались различные знаменитости, включая Мадонну, Хиллари Клинтон, Энтони Хопкинса и Кейт Мосс. Принцесса Диана настолько восхищалась его работами, что в 1989 г. заказала у него фотосессию со своими сыновьями Уильямом и Гарри. Француз стал первым фотографом небританского происхождения, которому официально позволили снимать королевскую семью. Он стал личным фотографом британской принцессы Дианы и считался ее другом. В 2005 и 2008 гг. он также работал над календарем Pirelli.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных