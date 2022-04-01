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Володин призвал выступающих против военной операции госслужащих уволиться

Ведомости

Государственные служащие на руководящих постах, которые высказываются против проведения специальной военной операции на Украине, должны покинуть свои посты. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер.Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — написал Володин. 

В качестве примера он упомянул оперную певицу Анну Нетребко. Она осудила российскую спецоперацию на Украине. Накануне Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил ее выступление из-за заявления «с осуждением действий нашего государства». 

«Иначе как предательством это не назовёшь.Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине», — написал Володин. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных