Володин призвал выступающих против военной операции госслужащих уволиться
Государственные служащие на руководящих постах, которые высказываются против проведения специальной военной операции на Украине, должны покинуть свои посты. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер.Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — написал Володин.
В качестве примера он упомянул оперную певицу Анну Нетребко. Она осудила российскую спецоперацию на Украине. Накануне Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил ее выступление из-за заявления «с осуждением действий нашего государства».
«Иначе как предательством это не назовёшь.Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине», — написал Володин.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.