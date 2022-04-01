«Победа» с 8 апреля временно вернет все рейсы во «Внуково»

Помимо этого, «Победа» оставит в эксплуатации 25 самолетов Boeing 737 из 41 лайнера во флоте компании. Остальные самолеты будут поставлены на временное хранение во «Внуково». Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка «Аэрофлота» в «Победу».