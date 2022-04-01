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«Победа» с 8 апреля временно вернет все рейсы во «Внуково»

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Все московские рейсы авиакомпании «Победа» будут выполняться из аэропорта «Внуково», сообщает пресс-служба «Аэрофлота» (лоукостер входит в группу «Аэрофлот»). Ранее часть рейсов «Победы» выполнялась из «Шереметьево».

«Авиакомпания «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») с 8 апреля временно переводит программу полётов из аэропорта Шереметьево во Внуково, откуда будут выполняться все московские рейсы лоукостера», — говорится в сообщении.

Пассажирам «Аэрофлота», которые забронировали билеты на рейсы лоукостера из «Шереметьево» в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и обратно, предложат либо воспользоваться аналогичным рейсом «Победы» из «Внуково», либо оформить полный возврат денежных средств. Пассажиры с билетами по другим направлениям из «Шереметьево» смогут воспользоваться рейсами «Аэрофлота».

«Аэрофлот» планирует сохранить долю группы в общих производственных объемах и перевозках пассажиров аэропорта «Шереметьево» и восполнить пассажиропоток «Победы» за счет расширения собственной полетной программы. «Самолеты группы «Аэрофлот» продолжат обеспечивать рейсы из Москвы по всем ранее планируемым направлениям внутрироссийской сети», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Помимо этого, «Победа» оставит в эксплуатации 25 самолетов Boeing 737 из 41 лайнера во флоте компании. Остальные самолеты будут поставлены на временное хранение во «Внуково». Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка «Аэрофлота» в «Победу».

«Решение оптимизировать производственную программу и сосредоточить операционную деятельность в одном базовом аэропорту позволит лоукостеру максимально эффективно эксплуатировать существующий парк воздушных судов и продолжать выполнять полётную программу в необходимом объёме», — отметили в «Аэрофлоте».

В начале марта «Победа» сообщила о приостановке выполнения международных полетов: 5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж. Данное решение связано с санкциями других стран, которые коснулись в том числе авиаотрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных