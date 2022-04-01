Умер журналист Андрей Бабицкий
В Донецке на 58-м году жизни умер бывший журналист «Радио «Свобода» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) Андрей Бабицкий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале историк Григорий Пернавский.
«Умер Андрей Бабицкий», — написал он. Причина смерти не уточняется.
Бабицкий в июле 2015 г. возглавил работу по запуску телевизионного канала в Донецке, с 2016 г. являлся постоянным автором интернет-издания Украина.ру (принадлежит МИА «Россия сегодня»), с ноября 2016 г. являлся колумнистом издания «Взгляд», а также портала Life.