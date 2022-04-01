Умер журналист Андрей Бабицкий

Бабицкий в июле 2015 г. возглавил работу по запуску телевизионного канала в Донецке, с 2016 г. являлся постоянным автором интернет-издания Украина.ру (принадлежит МИА «Россия сегодня»), с ноября 2016 г. являлся колумнистом издания «Взгляд», а также портала Life.