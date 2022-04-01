В Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных» коллекторов

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщил, что с 2019 г. прокуроры в рамках надзора и проведенных проверок пресекли около 1500 нарушений коллекторской деятельности, а к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 400 человек. В ведомстве подчеркнули, что существенной проблемой являются действия так называемых «черных коллекторов», то есть структур, не имеющих официального статуса специализированной организации по взысканию долгов. Их деятельность и методы воздействия на должников, по мнению прокуроров, нуждаются в уголовно-правовой оценке.