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В Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных» коллекторов

Ведомости

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму доработанный законопроект об ужесточении наказания за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, введение уголовной ответственности за подобные деяния должно обеспечить превентивную защиту интересов граждан, в том числе и родственников, соседей и сослуживцев должников, которые подвергаются преследованиям со стороны «выбивателей долгов». По имеющимся у него данным, количество жалоб от граждан, подвергшихся преследованиям со стороны «черных» коллекторов, в последние годы неуклонно росло.

Угрозы со стороны коллекторов, в соответствии с доработанным законопроектом, предлагается оценивать как «общественно опасные деяния», за которые в проектируемой статье 172.4 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет, добавил он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщил, что с 2019 г. прокуроры в рамках надзора и проведенных проверок пресекли около 1500 нарушений коллекторской деятельности, а к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 400 человек. В ведомстве подчеркнули, что существенной проблемой являются действия так называемых «черных коллекторов», то есть структур, не имеющих официального статуса специализированной организации по взысканию долгов. Их деятельность и методы воздействия на должников, по мнению прокуроров, нуждаются в уголовно-правовой оценке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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