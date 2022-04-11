Путин освободил от должности замглавы МЧС России Ничипорчука
Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС Виктора Ничипорчука, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российский Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ничипорчук был назначен на свою должность в июне 2020 г. Он курировал цифровые технологии, цифровизацию министерства, автоматизацию и перевод подразделений МЧС на новые технологии. Как сообщили ТАСС в МЧС, Ничипорчук написал заявление об уходе по собственному желанию.