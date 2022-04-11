Путин освободил от должности замглавы МЧС России Ничипорчука

Ничипорчук был назначен на свою должность в июне 2020 г. Он курировал цифровые технологии, цифровизацию министерства, автоматизацию и перевод подразделений МЧС на новые технологии. Как сообщили ТАСС в МЧС, Ничипорчук написал заявление об уходе по собственному желанию.