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Роспотребнадзор сообщил о разработке вакцины от ротавируса для детей

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Сотрудники РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В России создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что, по данным Роспотребнадзора, выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности.

«В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что выпуск российской вакцины от ротавируса важен для «импортозамещения и экспорта в дружественные страны».

Ротавирус лидирует среди диарейных заболеваний у детей в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) убеждена в необходимости ввода вакцины от ротавируса в Национальные календари профилактических прививок в различных странах. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, для профилактики ротавируса используются препараты иностранного производства: пентавалентная вакцина «Ротатек» и моновалентная вакцина на основе живых аттенуированных рекомбинантных штаммов ротавирусов «Ротарикс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных