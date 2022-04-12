Роспотребнадзор сообщил о разработке вакцины от ротавируса для детей
Сотрудники РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В России создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что, по данным Роспотребнадзора, выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности.
«В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что выпуск российской вакцины от ротавируса важен для «импортозамещения и экспорта в дружественные страны».
Ротавирус лидирует среди диарейных заболеваний у детей в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) убеждена в необходимости ввода вакцины от ротавируса в Национальные календари профилактических прививок в различных странах. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, для профилактики ротавируса используются препараты иностранного производства: пентавалентная вакцина «Ротатек» и моновалентная вакцина на основе живых аттенуированных рекомбинантных штаммов ротавирусов «Ротарикс».