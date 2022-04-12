Роспотребнадзор сообщил о разработке вакцины от ротавируса для детей

Ротавирус лидирует среди диарейных заболеваний у детей в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) убеждена в необходимости ввода вакцины от ротавируса в Национальные календари профилактических прививок в различных странах. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, для профилактики ротавируса используются препараты иностранного производства: пентавалентная вакцина «Ротатек» и моновалентная вакцина на основе живых аттенуированных рекомбинантных штаммов ротавирусов «Ротарикс».