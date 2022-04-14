Президент РАН заявил о заморозке западными странами контактов с учеными
Большинство Академий наук западных стран «заморозили» контакты с российскими учеными, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, после введения санкций Академии наук Франции, Германии и США заморозили контакты с РАН, появились сложности и в контактах с китайскими учеными.
«К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением», — заявил Сергеев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, позитивным примером является Индия: российские ученые планируют обсудить с индийскими коллегами возможности в сотрудничестве «в фарме, космосе и цифре». Сергеев обратился к дипломатам с просьбой помочь в укреплении научных контактов с Индией, в том числе в области цифровизации.
Глава РАН рассказал, что российские ученые продолжают контактировать с теми исследователями, которые сотрудничали, хотят сотрудничать с Россией и будут это делать, однако контракты с Академиями наук некоторых стран срываются со ссылкой на «политический запрет».
«Международное научное сотрудничество совершенно необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки (...), и когда в западных странах сформировано такое отношение к контактам с российскими учеными, конечно, очень трудно без дипломатии продвигать наше научное присутствие в мировом научном пространстве. Это принципиально важно», — подчеркнул Сергеев. Важно, несмотря на сложившуюся ситуацию, не рвать отношения с западными коллегами, а пытаться сохранить их, отметил он.