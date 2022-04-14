Газета
Общество

Президент РАН заявил о заморозке западными странами контактов с учеными

Ведомости

Большинство Академий наук западных стран «заморозили» контакты с российскими учеными, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, после введения санкций Академии наук Франции, Германии и США заморозили контакты с РАН, появились сложности и в контактах с китайскими учеными.

«К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением», — заявил Сергеев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, позитивным примером является Индия: российские ученые планируют обсудить с индийскими коллегами возможности в сотрудничестве «в фарме, космосе и цифре». Сергеев обратился к дипломатам с просьбой помочь в укреплении научных контактов с Индией, в том числе в области цифровизации.

Глава РАН рассказал, что российские ученые продолжают контактировать с теми исследователями, которые сотрудничали, хотят сотрудничать с Россией и будут это делать, однако контракты с Академиями наук некоторых стран срываются со ссылкой на «политический запрет».

«Международное научное сотрудничество совершенно необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки (...), и когда в западных странах сформировано такое отношение к контактам с российскими учеными, конечно, очень трудно без дипломатии продвигать наше научное присутствие в мировом научном пространстве. Это принципиально важно», — подчеркнул Сергеев. Важно, несмотря на сложившуюся ситуацию, не рвать отношения с западными коллегами, а пытаться сохранить их, отметил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных