Президент РАН заявил о заморозке западными странами контактов с учеными

«Международное научное сотрудничество совершенно необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки (...), и когда в западных странах сформировано такое отношение к контактам с российскими учеными, конечно, очень трудно без дипломатии продвигать наше научное присутствие в мировом научном пространстве. Это принципиально важно», — подчеркнул Сергеев. Важно, несмотря на сложившуюся ситуацию, не рвать отношения с западными коллегами, а пытаться сохранить их, отметил он.