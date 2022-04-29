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Путин присвоил Башмету звание Героя Труда

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда народному артисту СССР, художественному руководителю Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Башмету Юрию Абрамовичу — художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", — говорится в документе. 

Башмет оказался в числе пяти награжденных этим званием. Звания Героя Труда также удостоены первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н. Л. Духова Юрий Бармаков, обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская, заместитель гендиректора — директор филиала компании «Сухой» КнААПО Александр Пекарш и дояр якутского кооператива «Крестях» Владимир Михайлов.

Юрий Башмет — российский дирижер, альтист, педагог и общественный деятель. В 1976 г. окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, с 1978 г. — преподает в ней. В 1986 г. Башмет основал и возглавил камерный ансамбль «Солисты Москвы». Сотрудничал со Святославом Рихтером, Мстиславом Ростроповичем, Исааком Стерном и другими музыкантами. В 2008 г. коллектив вместе с Башметом стал лауреатом премии «Грэмми». Лауреат Государственной премии СССР (1986) и четырех Государственных премий Российской Федерации (1993, 1995, 2000, 2013).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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