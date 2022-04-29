Путин присвоил Башмету звание Героя Труда

Юрий Башмет — российский дирижер, альтист, педагог и общественный деятель. В 1976 г. окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, с 1978 г. — преподает в ней. В 1986 г. Башмет основал и возглавил камерный ансамбль «Солисты Москвы». Сотрудничал со Святославом Рихтером, Мстиславом Ростроповичем, Исааком Стерном и другими музыкантами. В 2008 г. коллектив вместе с Башметом стал лауреатом премии «Грэмми». Лауреат Государственной премии СССР (1986) и четырех Государственных премий Российской Федерации (1993, 1995, 2000, 2013).