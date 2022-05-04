«Коммерсантъ»: Минтранс опасается оттока пилотов из России
Министерство транспорта опасается оттока из России персонала, в том числе пилотов. В месяц министерство получает около 70 обращений иностранных авиакомпаний с просьбой подтвердить сертификат специалистов, которые ищут работу, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. В нем говорится, что это говорит о риске нехватки пилотов для воздушных перевозок в будущем.
В проекте говорится, что возможную нехватку специалистов планируется закрывать за счет профильных учебных заведений, которые в 2025-2029 гг. будут выпускать по 806 специалистов. В Минтрансе не ответили на запрос издания.
Опрошенные эксперты сообщили, что из документа непонятно, что Минтранс планирует делать в случае обратной ситуации, когда выпускников нельзя будет трудоустроить из-за снижения пассажиропотока. Согласно пессимистическому прогнозу министерства, пассажиропоток может снизиться с 111 млн в 2021 г. до 58,2 млн в 2025 г. и до 85,7 млн человек в 2030 г. Сейчас в России работают около 9000 линейных пилотов, значит, к 2025 г. примерно половина из них может остаться без работы, сообщил изданию Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ).
Глава исполкома СПК, гендиректор агентства «Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко уточнила, что в программе Минтранса не говорится о поддержке квалификаций основного производственного персонала отрасли. Согласно последним данным СПК ФТ, в простое сейчас находятся около 1500, или 13% от общего числа линейных пилотов, и 1300 бортпроводников — 5%.
По данным совета, с учетом пассажиропотока, который не восстановился после пандемии, и санкций в отношении России российские пилоты смогут найти работу только в «дружественных» странах и в ЕАЭС. Глава профсоюза работников «Аэрофлота» Николай Изосимов добавил, что нигде в мире нет кадрового голода. По его словам, до пандемии российские экипажи были востребованы в Китае, Вьетнаме и Южной Корее.