«Коммерсантъ»: Минтранс опасается оттока пилотов из России

Опрошенные эксперты сообщили, что из документа непонятно, что Минтранс планирует делать в случае обратной ситуации, когда выпускников нельзя будет трудоустроить из-за снижения пассажиропотока. Согласно пессимистическому прогнозу министерства, пассажиропоток может снизиться с 111 млн в 2021 г. до 58,2 млн в 2025 г. и до 85,7 млн человек в 2030 г. Сейчас в России работают около 9000 линейных пилотов, значит, к 2025 г. примерно половина из них может остаться без работы, сообщил изданию Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ).