Вице-спикер Госдумы попросил проверить худрука театра им. Вахтангова на экстремизм

Туминас 25 февраля заявил «РИА Новости», что больше не является художественным руководителем – он подал заявление об увольнении 9 февраля, но при этом продолжает работу в театре. По данным ТАСС, Туминас с 1 марта «планово» находится в Литве, директор театра Кирилл Крок подтвердил, что он находится в отпуске и поддерживает связь по телефону.