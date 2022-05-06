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Вице-спикер Госдумы попросил проверить худрука театра им. Вахтангова на экстремизм

Ведомости

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку на экстремизм высказываний о спецоперации на Украине художественного руководителя театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, разговор которого с пранкерами Вованом и Лексусом ранее появился в сети. С копией запроса ознакомились «Ведомости».

В обращении Чернышова к генпрокурору Игорю Краснову говорится, что 5 мая на Rutube был опубликован разговор Туминаса с пранкерами под видом представителя правительства Украины. «Предполагая, что общается с министром культуры Украины, Туминас позволил себе ряд высказываний, касающихся специальной военной операции на Украине, и в целом продемонстрировал ярко выраженную экстремистскую позицию в отношении российского общества», – утверждает вице-спикер в своем запросе.

Туминас в этом разговоре заявил, что по просьбе властей Литвы проводит с артистами пропагандистскую работу антироссийской направленности, также он выступил в поддержку «культуры отмены».

Чернышов попросил Генпрокуратуру провести проверку на предмет совершения Туминасом преступлений по ст. 280 и 282 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Ведомости» обратились с запросами в пресс-службу Генпрокуратуры и театра.

Туминас 25 февраля заявил «РИА Новости», что больше не является художественным руководителем – он подал заявление об увольнении 9 февраля, но при этом продолжает работу в театре. По данным ТАСС, Туминас с 1 марта «планово» находится в Литве, директор театра Кирилл Крок подтвердил, что он находится в отпуске и поддерживает связь по телефону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных