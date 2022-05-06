Вице-спикер Госдумы попросил проверить худрука театра им. Вахтангова на экстремизм
Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку на экстремизм высказываний о спецоперации на Украине художественного руководителя театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, разговор которого с пранкерами Вованом и Лексусом ранее появился в сети. С копией запроса ознакомились «Ведомости».
В обращении Чернышова к генпрокурору Игорю Краснову говорится, что 5 мая на Rutube был опубликован разговор Туминаса с пранкерами под видом представителя правительства Украины. «Предполагая, что общается с министром культуры Украины, Туминас позволил себе ряд высказываний, касающихся специальной военной операции на Украине, и в целом продемонстрировал ярко выраженную экстремистскую позицию в отношении российского общества», – утверждает вице-спикер в своем запросе.
Туминас в этом разговоре заявил, что по просьбе властей Литвы проводит с артистами пропагандистскую работу антироссийской направленности, также он выступил в поддержку «культуры отмены».
Чернышов попросил Генпрокуратуру провести проверку на предмет совершения Туминасом преступлений по ст. 280 и 282 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
«Ведомости» обратились с запросами в пресс-службу Генпрокуратуры и театра.
Туминас 25 февраля заявил «РИА Новости», что больше не является художественным руководителем – он подал заявление об увольнении 9 февраля, но при этом продолжает работу в театре. По данным ТАСС, Туминас с 1 марта «планово» находится в Литве, директор театра Кирилл Крок подтвердил, что он находится в отпуске и поддерживает связь по телефону.