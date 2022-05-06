Россияне за неделю подали 2,1 млн заявлений на пособия на детей 8-17 лет

В Минтруде напомнили, что получить пособие на детей 8-17 лет могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, у родителей есть доход или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. Такие же правила применяются при назначении пособий беременным женщинам, родителям детей от 3 до 8 лет и одиноким родителям детей 8-17 лет. По таким правилам получают пособия семьи, в которых воспитывается около 5 млн детей, отметили в пресс-службе.