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Общество

Россияне за неделю подали 2,1 млн заявлений на пособия на детей 8-17 лет

Ведомости

Россияне подали 2,1 млн заявлений на 3 млн детей от 8 до 17 лет на ежемесячное пособие за первую неделю их приема, сообщила пресс-служба Минтруда. Подать заявление можно на портале госуслуг и в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

В Минтруде напомнили, что получить пособие на детей 8-17 лет могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, у родителей есть доход или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. Такие же правила применяются при назначении пособий беременным женщинам, родителям детей от 3 до 8 лет и одиноким родителям детей 8-17 лет. По таким правилам получают пособия семьи, в которых воспитывается около 5 млн детей, отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что размер пособия составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от степени нуждаемости семьи. Пособие рассчитывается с 1 апреля, поэтому семьи в мае получат выплаты сразу за два месяца. Заявление на выплату рассматривается 10 рабочих дней, иногда процесс занимает больше времени.

8 марта президент России Владимир Путин анонсировал выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в семьях с невысокими доходами. Размер пособия будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Премьер-министр Михаил Мишустин оценил расходы на пособие в 2022 г. в 505 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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