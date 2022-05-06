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В отеле напротив гаванского Капитолия на Кубе произошел взрыв

Ведомости

В гостинице «Саратога» напротив Капитолия в кубинской Гаване произошел сильный взрыв, сообщил ТАСС.

По свидетельствам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. По данным источников ТАСС, гостиница готовилась к открытию и проводила наладку газового оборудования. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

По предварительным данным, пострадали несколько человек, четверо погибли. Власти провели эвакуацию близлежащей школы. Генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что данных о пострадавших россиянах нет.

Отель «Саратога» располагается в Старой Гаване, он был построен в 1880 г., последняя реконструкция была в 2005 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных