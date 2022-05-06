В отеле напротив гаванского Капитолия на Кубе произошел взрыв
В гостинице «Саратога» напротив Капитолия в кубинской Гаване произошел сильный взрыв, сообщил ТАСС.
По свидетельствам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. По данным источников ТАСС, гостиница готовилась к открытию и проводила наладку газового оборудования. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.
По предварительным данным, пострадали несколько человек, четверо погибли. Власти провели эвакуацию близлежащей школы. Генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что данных о пострадавших россиянах нет.
Отель «Саратога» располагается в Старой Гаване, он был построен в 1880 г., последняя реконструкция была в 2005 г.