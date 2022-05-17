Шадаев: 80% покинувших Россию после начала спецоперации граждан вернулись домой
По данным операторов связи, 80% людей, покинувших Россию после 24 февраля, вернулись в страну, заявил на форуме «Новые горизонты», который проводит общество «Знание», глава Минцифры Максут Шадаев.
По его словам, анализ того, сколько человек уехало после начала спецоперации, а сколько из них вернулось, проводился по симкартам. «Цифры обнадеживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», – отметил Шадаев.
Глава Минцифры добавил, что видит по крупным компаниям, что «весь кадровый костяк остается в России».
В I квартале 2022 г. из России выехало 3,88 млн граждан, сообщил «РБК» со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ). Более 1,09 млн человек (28%) выехало в так называемые недружественные страны, в частности, 328000 выехало на Украину, 157000 – в Финляндию, 125000 – в Эстонию, 61000 – в Германию.