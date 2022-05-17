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Общество

Шадаев: 80% покинувших Россию после начала спецоперации граждан вернулись домой

Ведомости

По данным операторов связи, 80% людей, покинувших Россию после 24 февраля, вернулись в страну, заявил на форуме «Новые горизонты», который проводит общество «Знание», глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, анализ того, сколько человек уехало после начала спецоперации, а сколько из них вернулось, проводился по симкартам. «Цифры обнадеживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», – отметил Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что видит по крупным компаниям, что «весь кадровый костяк остается в России».

В I квартале 2022 г. из России выехало 3,88 млн граждан, сообщил «РБК» со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ). Более 1,09 млн человек (28%) выехало в так называемые недружественные страны, в частности, 328000 выехало на Украину, 157000 – в Финляндию, 125000 – в Эстонию, 61000 – в Германию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных