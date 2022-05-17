Шадаев: 80% покинувших Россию после начала спецоперации граждан вернулись домой

По его словам, анализ того, сколько человек уехало после начала спецоперации, а сколько из них вернулось, проводился по симкартам. «Цифры обнадеживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», – отметил Шадаев.