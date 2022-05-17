Минздрав Израиля отменит обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
Министерство здравоохранения Израиля с 21 мая отменит требование ПЦР-теста при въезде в страну для ее граждан и иностранцев, говорится на сайте Минздрава.
«Кроме того, иностранцам не нужно будет проходить ПЦР-тест или тест на антиген перед посадкой на авиарейс», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что такое решение было принято из-за снижения заболеваемости коронавирусом в стране. Оно будет распространяться на всех, кто приезжает в Израиль воздушным, наземным или морским транспортом. Пассажиры по-прежнему должны будут заполнять декларацию о въезде в Израиль в течение 48 ч до посадки в самолет или на морское судно.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 14 дней заболеваемость коронавирусом в Израиле снизилась на 35% и составила 29 630 случаев. За весь период пандемии в стране выявили 4 109 168 случаев заражения коронавирусом.