Минздрав Израиля отменит обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну

В министерстве пояснили, что такое решение было принято из-за снижения заболеваемости коронавирусом в стране. Оно будет распространяться на всех, кто приезжает в Израиль воздушным, наземным или морским транспортом. Пассажиры по-прежнему должны будут заполнять декларацию о въезде в Израиль в течение 48 ч до посадки в самолет или на морское судно.