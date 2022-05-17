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Общество

Минздрав Израиля отменит обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну

Ведомости

Министерство здравоохранения Израиля с 21 мая отменит требование ПЦР-теста при въезде в страну для ее граждан и иностранцев, говорится на сайте Минздрава.

«Кроме того, иностранцам не нужно будет проходить ПЦР-тест или тест на антиген перед посадкой на авиарейс», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что такое решение было принято из-за снижения заболеваемости коронавирусом в стране. Оно будет распространяться на всех, кто приезжает в Израиль воздушным, наземным или морским транспортом. Пассажиры по-прежнему должны будут заполнять декларацию о въезде в Израиль в течение 48 ч до посадки в самолет или на морское судно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 14 дней заболеваемость коронавирусом в Израиле снизилась на 35% и составила 29 630 случаев. За весь период пандемии в стране выявили 4 109 168 случаев заражения коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных