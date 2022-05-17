Суд отправил в колонию бывших московских чиновников по делу о гибели детей на Сямозере

Басманный суд Москвы признал виновными в халатности по делу о гибели детей в летнем лагере на Сямозере в Карелии в 2016 г. и приговорил к 4,5 и четырем годам лишения свободы бывших заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяну Барсукову и начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента соцзащиты Елену Семкину. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.