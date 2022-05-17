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Общество

Суд отправил в колонию бывших московских чиновников по делу о гибели детей на Сямозере

Ведомости

Басманный суд Москвы признал виновными в халатности по делу о гибели детей в летнем лагере на Сямозере в Карелии в 2016 г. и приговорил к 4,5 и четырем годам лишения свободы бывших заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяну Барсукову и начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента соцзащиты Елену Семкину. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации и признал Барсукову и Семкину виновными в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении. Кроме лишения свободы обе осужденные лишены права в течение двух лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В июне 2016 г. воспитанники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро» на лодках попали в шторм на Сямозере в Карелии. В трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. Из-за непогоды две лодки перевернулись. Потерпевшие пытались добраться до берега, но из-за больших волн не все смогли это сделать: 14 детей утонули.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК) и халатность (ст. 293 УК). Лагерь «Сямозеро» был закрыт. В апреле 2018 г. Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку. В марте 2019 г. Петрозаводский городской суд признал виновными в гибели детей бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова, подсудимые получили по 9,5 года колонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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