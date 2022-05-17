Суд отправил в колонию бывших московских чиновников по делу о гибели детей на Сямозере
Басманный суд Москвы признал виновными в халатности по делу о гибели детей в летнем лагере на Сямозере в Карелии в 2016 г. и приговорил к 4,5 и четырем годам лишения свободы бывших заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяну Барсукову и начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента соцзащиты Елену Семкину. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации и признал Барсукову и Семкину виновными в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении. Кроме лишения свободы обе осужденные лишены права в течение двух лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В июне 2016 г. воспитанники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро» на лодках попали в шторм на Сямозере в Карелии. В трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. Из-за непогоды две лодки перевернулись. Потерпевшие пытались добраться до берега, но из-за больших волн не все смогли это сделать: 14 детей утонули.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК) и халатность (ст. 293 УК). Лагерь «Сямозеро» был закрыт. В апреле 2018 г. Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку. В марте 2019 г. Петрозаводский городской суд признал виновными в гибели детей бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова, подсудимые получили по 9,5 года колонии.