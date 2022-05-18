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В Махачкале в ходе КТО ликвидировали двоих боевиков

Ведомости

Двое боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Боевики планировали теракт на одном из энергетических объектов города, заявили в комитете. В результате потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди мирных жителей нет.

«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — рассказали в НАК (цитата по ТАСС). На месте перестрелки, сообщает НАК, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Последний раз режим КТО вводили в Дагестане в сентябре 2021 г. Он действовал на отдельных участках Буйнакского района. Источник ТАСС тогда утверждал, что силовики отрабатывали оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Операция проходила между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных