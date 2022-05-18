В Махачкале в ходе КТО ликвидировали двоих боевиков
Двое боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Боевики планировали теракт на одном из энергетических объектов города, заявили в комитете. В результате потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди мирных жителей нет.
«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — рассказали в НАК (цитата по ТАСС). На месте перестрелки, сообщает НАК, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Последний раз режим КТО вводили в Дагестане в сентябре 2021 г. Он действовал на отдельных участках Буйнакского района. Источник ТАСС тогда утверждал, что силовики отрабатывали оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Операция проходила между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.