Депутаты предложили создать систему страхования вкладов для НПФ
Депутаты Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», который предусматривает создание на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) систему гарантирования прав участников НПФ, следует из документа, размещенного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2023 г. В пояснительной записке сказано, что система будет строиться на основе принципов действующих систем страхования банковских вкладов и гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. По данным на 31 декабря 2021 г. в России 6,2 млн граждан передали НПФ право на формирование своих пенсионных сбережений, общий объем пенсионных резервов составил почти 1,6 трлн руб., говорится в документе. Объем выплат негосударственных пенсий в 2021 г. составил 76,3 млрд руб., число получателей составляет 1,5 млн граждан. «В этой связи деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению (с учетом ее целей, функций и масштаба) обладает особой социальной значимостью и требует обеспечения высокого уровня защиты прав граждан-клиентов НПФ и их пенсионных сбережений», – считают авторы.
Согласно законопроекту, гарантийными случаями будут считаться аннулирование лицензии НПФ, за исключением добровольного, или банкротство фонда. Предполагается, что на этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера гарантируемой суммы – 1,4 млн руб. На этапе выплат, законопроект предусматривает гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.
Гарантийное возмещение в созданной системе будет выплачиваться за счет фонда гарантирования, администрируемого АСВ и формируемого из ежегодных гарантийных взносов НПФ.