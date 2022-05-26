Депутаты предложили создать систему страхования вкладов для НПФ

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2023 г. В пояснительной записке сказано, что система будет строиться на основе принципов действующих систем страхования банковских вкладов и гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. По данным на 31 декабря 2021 г. в России 6,2 млн граждан передали НПФ право на формирование своих пенсионных сбережений, общий объем пенсионных резервов составил почти 1,6 трлн руб., говорится в документе. Объем выплат негосударственных пенсий в 2021 г. составил 76,3 млрд руб., число получателей составляет 1,5 млн граждан. «В этой связи деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению (с учетом ее целей, функций и масштаба) обладает особой социальной значимостью и требует обеспечения высокого уровня защиты прав граждан-клиентов НПФ и их пенсионных сбережений», – считают авторы.