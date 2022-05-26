Газета
Общество

Депутаты предложили создать систему страхования вкладов для НПФ

Ведомости

Депутаты Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», который предусматривает создание на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) систему гарантирования прав участников НПФ, следует из документа, размещенного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2023 г. В пояснительной записке сказано, что система будет строиться на основе принципов действующих систем страхования банковских вкладов и гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. По данным на 31 декабря 2021 г. в России 6,2 млн граждан передали НПФ право на формирование своих пенсионных сбережений, общий объем пенсионных резервов составил почти 1,6 трлн руб., говорится в документе. Объем выплат негосударственных пенсий в 2021 г. составил 76,3 млрд руб., число получателей составляет 1,5 млн граждан. «В этой связи деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению (с учетом ее целей, функций и масштаба) обладает особой социальной значимостью и требует обеспечения высокого уровня защиты прав граждан-клиентов НПФ и их пенсионных сбережений», – считают авторы.

Согласно законопроекту, гарантийными случаями будут считаться аннулирование лицензии НПФ, за исключением добровольного, или банкротство фонда. Предполагается, что на этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера гарантируемой суммы – 1,4 млн руб. На этапе выплат, законопроект предусматривает гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Гарантийное возмещение в созданной системе будет выплачиваться за счет фонда гарантирования, администрируемого АСВ и формируемого из ежегодных гарантийных взносов НПФ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных