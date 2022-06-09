Садовничий: решение по системе высшего образования примут в ближайшее время

6 июня замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. По его словам, 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. При этом в стране останутся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая Болонская система и пятилетний специалитет.