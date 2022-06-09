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Общество

Садовничий: решение по системе высшего образования примут в ближайшее время

Ведомости

Решение по структуре новой системы высшего образования, которая сменит Болонскую, будет принято в ближайшее время, заявил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

«Безусловно, останется бакалавриат. Но как дальше строить, какие соотношения <...>, в ближайшее время будет решение приниматься. Резких движений в образовании не будет», — отметил Садовничий (цитата по ТАСС). Сейчас главная задача — поднять уровень фундаментального образования в России, уточнил он.

24 мая Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской системы (концепция единого стандарта высшего образования, состоящая из бакалавриата и магистратуры). Тогда министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу». В Минпросвещения «Ведомостям» заявили, что возвращение классической системе образования «специалитет - аспирантура» может повысить качество подготовки педагогов в России.

6 июня замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. По его словам, 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. При этом в стране останутся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая Болонская система и пятилетний специалитет.

Ранее по теме: Бакалавриат и магистратура в России останутся
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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