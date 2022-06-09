Садовничий: решение по системе высшего образования примут в ближайшее время
Решение по структуре новой системы высшего образования, которая сменит Болонскую, будет принято в ближайшее время, заявил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
«Безусловно, останется бакалавриат. Но как дальше строить, какие соотношения <...>, в ближайшее время будет решение приниматься. Резких движений в образовании не будет», — отметил Садовничий (цитата по ТАСС). Сейчас главная задача — поднять уровень фундаментального образования в России, уточнил он.
24 мая Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской системы (концепция единого стандарта высшего образования, состоящая из бакалавриата и магистратуры). Тогда министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу». В Минпросвещения «Ведомостям» заявили, что возвращение классической системе образования «специалитет - аспирантура» может повысить качество подготовки педагогов в России.
6 июня замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. По его словам, 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. При этом в стране останутся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая Болонская система и пятилетний специалитет.