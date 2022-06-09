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Путин поручил увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток до 40 000 рублей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 000 руб. кешбэк за туристические поездки в регионы Дальневосточного федерального округа. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 000 руб. предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – говорится в сообщении.

Поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, оно должно быть выполнено в срок до 30 сентября 2022 г.

Программа туристического кешбэка была запущена в России в августе 2020 г. для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн. По подсчетам Ростуризма на 2 сентября 2021 г., за год действия программы граждане потратили на поездки 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.

Ранее по теме: Ростуризм досрочно завершит программу детского туристического кешбэка
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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