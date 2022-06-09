Путин поручил увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток до 40 000 рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 000 руб. кешбэк за туристические поездки в регионы Дальневосточного федерального округа. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 000 руб. предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – говорится в сообщении.
Поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, оно должно быть выполнено в срок до 30 сентября 2022 г.
Программа туристического кешбэка была запущена в России в августе 2020 г. для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн. По подсчетам Ростуризма на 2 сентября 2021 г., за год действия программы граждане потратили на поездки 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.