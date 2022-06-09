Путин поручил увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток до 40 000 рублей

Программа туристического кешбэка была запущена в России в августе 2020 г. для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн. По подсчетам Ростуризма на 2 сентября 2021 г., за год действия программы граждане потратили на поездки 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.