Германия возобновила выдачу виз россиянам
Германия возобновила выдачу всех видов виз россиянам после отмены коронавирусных ограничений, сообщается на сайте посольства ФРГ в России.
«С этого момента въезд в Германию снова разрешен независимо от цели поездки (в т. ч. для туристических и частных поездок). Для въезда в Германию больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется прием заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на сайте компании. «Ввиду высокого спроса во время процедуры подачи заявлений и выдачи виз возможны задержки», — отметили в посольстве.
Прямого авиасообщения между Россией и Германией нет в связи с взаимным запретом двух стран на полеты. Попасть в ФРГ можно с пересадкой, например, через Стамбул.
Решение об отмене коронавирусных ограничений для немцев и иностранцев, желающих въехать в ФРГ, федеральное правительство приняло 25 мая. Исключение составляют проживающие в Китае неграждане Германии, которым по-прежнему требуется для въезда в страну важная причина в соответствии с оговоркой о взаимности.
31 мая Федеральное агентство по туризму сообщило, что в настоящее время для российских туристов открыты 127 стран по всему миру. Лидером среди наиболее популярных направлений в апреле и мае стала Турция. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, третью позицию занял Кипр.