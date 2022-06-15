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Общество

Германия возобновила выдачу виз россиянам

Ведомости

Германия возобновила выдачу всех видов виз россиянам после отмены коронавирусных ограничений, сообщается на сайте посольства ФРГ в России.

«С этого момента въезд в Германию снова разрешен независимо от цели поездки (в т. ч. для туристических и частных поездок). Для въезда в Германию больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется прием заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на сайте компании. «Ввиду высокого спроса во время процедуры подачи заявлений и выдачи виз возможны задержки», — отметили в посольстве.

Прямого авиасообщения между Россией и Германией нет в связи с взаимным запретом двух стран на полеты. Попасть в ФРГ можно с пересадкой, например, через Стамбул.

Решение об отмене коронавирусных ограничений для немцев и иностранцев, желающих въехать в ФРГ, федеральное правительство приняло 25 мая. Исключение составляют проживающие в Китае неграждане Германии, которым по-прежнему требуется для въезда в страну важная причина в соответствии с оговоркой о взаимности.

31 мая Федеральное агентство по туризму сообщило, что в настоящее время для российских туристов открыты 127 стран по всему миру. Лидером среди наиболее популярных направлений в апреле и мае стала Турция. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, третью позицию занял Кипр.

Ранее по теме: Германия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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