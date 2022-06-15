Германия возобновила выдачу виз россиянам

«С этого момента въезд в Германию снова разрешен независимо от цели поездки (в т. ч. для туристических и частных поездок). Для въезда в Германию больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.